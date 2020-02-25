16 gün cezaevine gönderildiler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek güneye geçiş yapan ve Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan polise teslim olan Hasan Hocaoğlu ve Muhteşem Hocaoğlu bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen dünkü tutukluluk duruşmasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Aytan Özoğlu, yeminli şahadet vererek olguları aktardı. Özoğlu, zanlılar Hasan Hocaoğlu ve Muhteşem Hocaoğlu’nun 3 Kasım 2019 tarihinde TC kimlik kartları ile Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını belirterek, zanlıların 4 Kasım 2019 tarihinde ise 1. derece askeri yasak bölge olan Kermiya Kara Giriş Kapısı’ndan yetkili makamlardan izinsiz olarak Güney Kıbrıs’a giriş yaptığını kaydetti. Özoğlu, zanlıların 21 Şubat 2020 tarihinde ise Lokmacı Giriş Kapısı’ndan polise teslim olduklarını vurguladı. Özoğlu, zanlıların Suriye ve Türkiye vatandaşı olduklarını belirtip, ilerde mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 16 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.