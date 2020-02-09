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15 Yıldır Adada Kaçak Yaşıyordu

Girne bölgesinde gerçekleştirilen rutin kontrollerde ülkede kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Zülkifli Aslan, tutuklanarak  mahkemeye çıkarıldı.

15 Yıldır Adada Kaçak Yaşıyordu

Girne bölgesinde gerçekleştirilen rutin kontrollerde ülkede kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Zülkifli Aslan, tutuklanarak  mahkemeye çıkarıldı.

09 Şubat 2020 Pazar 16:12
15 Yıldır Adada Kaçak Yaşıyordu

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne bölgesinde gerçekleştirile rutin kontrollerde ülkede kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Zülkifli Aslan, tutuklanarak  mahkemeye çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Basri Güneş, 8 Şubat 2020 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Girne bölgesinde yapılan kontroller sırasında ülkede 1 Temmuz 2005 tarihinden beri KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Zülkifli Aslan’ın tutuklandığını belirtti.

Polis zanlının ülkede bulunduğu zaman içerisinde ne yaptığının araştırılması ve ihraç işlemlerinin tamamlanması için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 09.02.2020 17:16
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çalışma IzniOturumSınırdışıKacakGirne
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