15 gün cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kasiyer olarak çalıştığı Oktay Off Licence isimli işyerinden para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Cumali Mert Bulut bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, olguları aktardı. Polis, zanlı Cumali Mert Bulut’un 21 Ocak 2019 tarihinde 05.05’te Demirhan’da Oktay Off Licence isimli işyerinde kasiyer olarak çalıştığı esnada kasadan 3 bin 165 TL nakit para ve 405 TL değerinde üç karton sigara sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının aynı gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığını ve 20 Ocak’ta KKTC’ye giriş yapıp tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının suçlamaları reddettiğini ancak kamera kayıtlarından sigaraları çantasına koyarken görüntü olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.