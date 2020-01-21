banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123147
ALTIN
296.473
DOLAR
5.9289
STERLİN
7.7525
EURO
6.5915
Gazimağusa’da korkutan kaza 1 kişi yaralandı!
YİNE KAZA!
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
15 gün cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Lefkoşa'da dilencilik yapan kadın tutuklandı
LEFKOŞA'DA DİLENCİLİK

15 gün cezaevine gönderildi

Bulut tutuklu yargılanacak

15 gün cezaevine gönderildi

Bulut tutuklu yargılanacak

21 Ocak 2020 Salı 14:44
15 gün cezaevine gönderildi

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kasiyer olarak çalıştığı Oktay Off Licence isimli işyerinden para çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Cumali Mert Bulut bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, olguları aktardı. Polis, zanlı Cumali Mert Bulut’un 21 Ocak 2019 tarihinde 05.05’te Demirhan’da Oktay Off Licence isimli işyerinde kasiyer olarak çalıştığı esnada kasadan 3 bin 165 TL nakit para ve 405 TL değerinde üç karton sigara sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının aynı gün Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığını ve 20 Ocak’ta KKTC’ye giriş yapıp tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının suçlamaları reddettiğini ancak kamera kayıtlarından sigaraları çantasına koyarken görüntü olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını ve zanlının turist statüsünde olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Oktay Off LicenceCumali Mert Bulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tomak 3 gün daha tutuklu kalacak
Tomak 3 gün daha tutuklu kalacak
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
Marketten hırsızlık
Marketten hırsızlık
Lefkoşa'da dilencilik yapan kadın tutuklandı
Lefkoşa'da dilencilik yapan kadın tutuklandı
Eğlence yerini kurşunlama zanlılarına 8 gün ek tutukluluk
Eğlence yerini kurşunlama zanlılarına 8 gün ek tutukluluk
12 mültecinin tutukluluğu 8 gün uzatıldı
12 mültecinin tutukluluğu 8 gün uzatıldı
2 kişinin ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl hapis cezası
2 kişinin ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl hapis cezası
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
Tomak 1 gün daha tutuklu kalacak
Tomak 1 gün daha tutuklu kalacak
Mehmetçik’te kanunsuz avlanma…
Mehmetçik’te kanunsuz avlanma…

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim