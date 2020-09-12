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11 çuval harnup ürününü çalarken mal sahibine yakalandı

12 Eylül 2020 Cumartesi 14:27
11 çuval harnup ürününü çalarken mal sahibine yakalandı
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11.9.20 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Kumyalı’da boş bir arazi içerisinde bulunan ve Mehmet Güngör’e ait 11 torba harnup ürünü Cumali Bilgeç (E-45) tarafından çalındığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 12.9.20 tarihinde Hırsızlık suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tanık polis, olgularla ilgili yemin altında verdiği şahadette, zanlının 11.9.20 tarihinde saat 21.30 sıralarında Kumyalı köyünde boş bir arazi içerisinde Mehmet Güngör’e ait 11 çuval içerisine doldurulmuş 1440 TL değerinde 330 kg ağırlığında harnup ürününü sirkat edip kamyonetine yükleyip kaçarken mal sahibi tarafından görüldüğünü ve polisin haberdar edilmesiyle yakalanıp tutuklandığını, harnup ürününe de el konulduğunu söyledi.

Mesele ile ilgili zanlının gönüllü ifade verdiğine değinen tanık polis, olayın geç saat olması, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılamadığı ve bölgede son zamanlarda harnup hırsızlığı olaylarının vuku bulduğuna dikkat çektikten sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Yargıcın konuşma fırsatı verdiği zanlı mahkemeden özür dileyerek “pişmanım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Son Güncelleme: 12.09.2020 15:24
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