100.000 TL üzeri para çaldı teminatla serbest kaldı

“Müstahdem tarafından sirkat” suçlamasıyla Zanlı 20.8.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün, 23.8.19 tarihinde 5 gün ve 28.8.19 tarihinde 5 gün olmak üzere toplam 13 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlı bugün 02.09.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Hakan Savtekin yemin altında verdiği şehadette olayla ilgili temin edilen bilgileri anımsattı. Savtekin şahadetinde zanlının 2018 – 2019 tarihleri arasında Gazimağusa’da faaliyet gösteren İnciraltı mezze restoranın işletme müdürlüğünü yaptığı esnada iş yerinin stok yazılım programında yapmış olduğu değişikliklerle zimmetine 100.000 TL üzeri para geçirdiği iddiasıyla işletme sahibi Hasan Caner’ in 19.8.19 tarihinde polise gelerek şikâyette bulunduğunu aktaran Savtekin, bahsedilen tarihler arasında işletme gelirlerinde meydana gelen gelir azalması nedeniyle şikâyetçinin müdüründen şüphelendiğini ve onu gözetim altına aldığına dair beyandı olduğunu belirtti.

Şikâyetçi Hasan Caner’ in yazılım şirketini kuran şahıstan aldığı bilgide müdürünün uzun süreden beri sistemde oynama yaparak zimmetine 100.000 TL üzeri para geçirdiğini ve içerisinde zanlıya ait itiraf niteliğinde ses kaydı bulunan 2 adet CD yi polise teslim ettiğini belirten Savtekin, CD üzerinde yaptığı incelemede zanlının zimmetine para geçirdiğine dair bazı konuşmaların bulunduğunu kaydetti. Emare CD ler’ deki ses kayıtlarını zanlıya dinlettirdiğini ve cevaben seslerin kendisine ait olduğunu kabul ettiğini belirten Savtekin, zanlının alkollü olması nedeniyle ne söylediğini hatırlamadığı yönünde beyanı olduğuna vurgu yaptı.

19.8.19 tarihinde arama müzekkeresi tahtında zanlının evinde arama yaptığına değinen Savtekin zanlının yatak odasında bir çekmece içerisindeki elbiseler arasında 4910 TL ve 15 Euro para bularak emare olarak aldığını aktardı.

Zanlının telefonunda yaptığı incelemeye de değinen Savtekin, kendi hesabından başka şahısların hesabına da para akışı yapıldığının görüldüğüne dikkat çekti.

Zanlının tutuklu bulunduğu son 5 günlük sürede yapmış olduğu tahkikatla da bilgi aktaran Savtekin, 27.03.2017 – 19.8.2019 tarihleri arasında bilgisayar yazılım programında yapılan incelemede 196495 TL tutarında 2726 şüpheli hesap hareketleri görüldüğünü belirtti. Şüpheli hesap hareketleri ile 7.8.19 – 19.8.19 tarihleri arasındaki hesap hareketleri ve kamera görüntülerinin eşleştirilerek müşterilere ulaşıldığını kaydeden Savtekin söz konusu tarihler arasında zanlının 6140 TL nakit parayı sirkat ettiğinin tespit edildiğini vurguladı. İnceleme ve karşılaştırmaların devam ettiğine değinen Savtekin masalardan toplanan paranın sirkat edildiği göz önünde tutulursa zanlının sirkat ettiği para miktarının yüksek olacağı kuvvetle muhtemeldir dedi.

Zanlının TC vatandaşı ve KKTC de çalışma izni altında bulunduğunu kaydeden tahkikat memuru bu olay sonrası çalışma izninin işveren Hasan Caner tarafından iptal edildiğini belirtti.

Tahkikatını tamamladığını belirten Savtekin, zanlının bundan sonraki aşamaya etki etme olanağı olmadığı cihetle ileride davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği şartlarda teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek seyahat belgelerinin polise teslimi, 20.000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı 2 kefilin 100.000’er TL şahsı kefalet imzalaması ve haftada iki gün polise ispatı- vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)