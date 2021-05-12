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1'i tutuksuz 3'ü tutuklu yargılanacak

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Khldon I A Mousa, Burcu Güneşer, Figen Taş ve Hatice Biddacı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:04
1'i tutuksuz 3'ü tutuklu yargılanacak
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Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Khldon I A Mousa, Burcu Güneşer, Figen Taş ve Hatice Biddacı bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı. Gültuna, 30.04.2021 tarihinde saat 13.50 raddelerinde Girne’de PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından, Lefkoşa’da sakin Khldon I A Mousa tasarrufunda 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Gültuna, zanlı Mousa’nın vermiş olduğu ifade neticesinde mesele ile bağlantılı olan Lefkoşa’da sakin Burcu Güneşer ve Lefkoşa’da sakin Figen Taş’ın tutuklandığını ve ortak kaldıkları ikametgâhta 216 gram kokain türü uyuşturucu, bir adet hassas terazi, uyuşturucu elemekte kullanılan süzgeç, 5 kutu kafein içerikli uyuşturucu çoğaltmakta kullanılan hap bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Güneşer’den yapılan sorguda ise zanlı Mousa’ya vermiş olduğu uyuşturucu maddeyi zanlı Hatice Biddacı’dan aldığını beyan etmesi üzerine Biddacı’nında tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı Hatice Biddacı’nın 10 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Zanlılar Khldon I A Mousa, Burcu Güneşer, Figen Taş ise 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
LefkoşaGirneKhldon I A MousaBurcu GüneşerFigen TaşHatice Biddacı
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