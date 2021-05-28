1'i tutuklu 1'i tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic. LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda meydana gelen yangın meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Beha Yakışıklı ve Mehmet Soğancı bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Olayla bağı olmadığı ancak yasal statüsü olmadığı belirlenen Mehmet Soğancı, yargılanmak üzere 20 gün cezaevine gönderildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü, zanlı Beha Yakışıklı’nın Bina İçerisindeki Eşyaları Ateşe Verme ve Kasti Hasar suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Beha Yakışıklı’nın 11 Mayıs 2021 tarihinde, Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic.LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda üç yanı sandviç panellerle kapalı bulunan atık plastik kırma makinesinin bandı, avlu içerisinde bulunan iki adet big beg kırık plastik torbaları içerisinde yaklaşık 3 ton kırılmış plastik ve avluda işlem görmemiş yaklaşık 300 ton atık naylonları kasten ateşe verip, 260 bin TL zarar meydana gelmesine neden olmakla tutuklanan İsa Sevindik ile olay mahallinde birlikte olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada; bahse konu atıkların, İsa Akdeniz’in ifadesine göre zanlılar Beha Yakışıklı’nın teminata bağlanmasına, olayla bağı olmayan ancak KKTC’de izinsiz ikamet eden zanlı Mehmet Soğancı’nın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, Beha Yakışıklı’nın davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, 2 kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 20 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargılanmasına, zanlı Soğancı’nın ise 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.