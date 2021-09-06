1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildi

02.09.21 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Tatlısu-Girne anayolu üzerinde cristal bay marina kavşağı üzerinde yüzde 69 mlg alkol tesiri altında dikkatsizce ve kavşakta durmadan ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Girne Tatlısu ana yoluna RJ 113 plakalı aracı ile çıkış yapmakta iken o esnada doğu istikametine doğru seyreden Tatlısu sakini Bülent Güzelkeskin’ in(E-58) kullanımındaki SL 143 plakalı motosikletle çarpışmak suretiyle meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan Esentepe sakini Cristopher Browning (E-70) polis tarafından tutuklanmış ve çıkarıldığı mahkemede hakkında toplam 4 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 06.09.21 tarihinde yeniden mahkemeye çıkarıldı ve ileride görülecek davasına hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis çavuşu Hazar Aşçıoğlu, olgular ve temin edilen 4 günlük tutukluluk süresinde yapmış olduğu icraatlar ile ilgili mahkemeye detaylı bilgi aktardı.

02.09.21 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Tatlısu Girne anayolu üzerinde cristal bay marina kavşağı üzerinde nefesinde yüzde 69 mlg alkollü içki tesiri altında RJ 113 plakalı aracı ile seyreden Esentepe sakini zanlının kavşakta durmadan ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Girne Tatlısu anayoluna çıkış yaptığını söyleyen tanık polis çavuşu, o esnada ana yol üzerinde doğu istikametine taraf seyreden Tatlısu sakini Bülent Güzelkeskin (E-58) yönetimindeki SL 143 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu aracının sağ yan kısmı ile motosikletin ön kısmına vurması sonucu kazanın meydana geldiğini belirtti.

Kaza sonrası almış olduğu yaralardan dolayı motosiklet sürücüsünün kaza yerinde vefat ettiğini belirten tanık polis çavuşu, ayni gün zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının 02.09.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 1 gün, 03.09.21 tarihinde ise 3 gün olmak üzere toplam 4 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirten tanık polis çavuşu, bu süre içerisinde yapılan otopside zanlının kaza sonucu kafatasında kırıklar oluşması sonucu beyin kanaması ve iç organ ezilmesi nedeniyle hayatını kaybettiğine dair bir rapor temin edildiğini söyledi.

02-03.9.21 tarihinde kazanın oluştuğu saatte kaza mahallinin ziyaret edilerek incelendiğini, o saatte kaza mahallinin çok karanlık olduğu, bu karanlıkta bir aracın ışıksız olarak seyredemeyeceğinin tespitini yaptıklarını belirten tanık polis çavuşu, müteveffaya ait motosiklet, 1 adet Kask (helmet) ve zanlıya ait aracın emare alındığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada zanlının İngiltere vatandaşı olduğu, 2011 yılından beri her yıl düzenli olarak 30 günlük turist vizesi ile KKTC’ye geldiğini ve son olarak 14.08.21 tarihinde 30 günlük vize ile KKTC’ye geldiğine dikkat çeken tanık polis çavuşu, KKTC’ de sürekli ikameti, ailesi veya bağlantısı olmayan zanlının serbest kalması halinde kaçma olasılığı olması kuvvetle muhtemeldir diyerek ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

MHA