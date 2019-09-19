1 ay cezaevine gönderildiler

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Doğanköy’de evinde, uyuşturucu, silah, mermi, eski eser ve define arama aletleri bulunan polis memuru Ziya Düşünmez’in suç ortakları Cüneyt Sığırcı ve Sercan Büyüközer bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis, zanlıların 20 Haziran tarihinde tutuklanan polis memuru Ziya Düşünmez’in suç ortakları olduğunu ve yaklaşık üç aydır arandıklarını söyledi. Polis, zanlı Cüneyt Sığırcı’nın, Düşünmez için yurt dışından tabanca ve canlı mermi ithal ettiğini söyledi. Zanlı Cüneyt Sığırcı ve Sercan Büyüközerin 8 Eylül tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yaparken yakalandıklarını kaydeden polis, soruşturma kapsamında zanlı Düşünmez’in cep telefonunda zanlılarla bağlantısı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak toplamda haklarında 8 gün tutukluluk emri alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ve her ikisinin de ülkede turist statüsünde bulunduklarını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme her iki zanlının 1 ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.