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1 ay cezaevine gönderildiler

1 ay cezaevine gönderildiler

13 Aralık 2019 Cuma 16:17
1 ay cezaevine gönderildiler

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçip daha sonra yasal olarak giriş yapmaya çalışan zanlı İbrahim Işık ve ona yardım eden zanlı Emrah Özdemir bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Ayhan Arabi, 30 Kasım 2019 tarihinde zanlı İbrahim Işık’ın zanlı Emrah Özdemir’in teşvik ve yardımıyla Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’a geçtiğini belirtti. Polis, zanlı İbrahim Işık’ın Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan yasal olarak geçiş yapmak isteyip tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlı İbrahim Işık’ın gönüllü ifade verip, Almanya’ya gidebilmek için zanlı Emrah Özdemir ve aranan bir kişinin yardımıyla Güney Kıbrıs’a geçtiğini itiraf ettiğini aktardı.

Polis, zanlı İbrahim Işık’ın TC vatandaşı ve turist, zanlı Emrah Özdemir’in ise 20 sabıkası olduğun belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim IşıkEmrah Özdemir
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