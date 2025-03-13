Serhatköy’de, ocak ayında meydana gelen Güney Kıbrıs'a geçmek için “gizli ittifak kurulması” meselesiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, polis tarafından kontrol maksatlı durdurulan araçlarda şüpheli olarak görülen yolcular B.O.K.(E-25), B.I.O.(E-32), M.H.A.(E-42), B.E.F.(K-33), A.M.A.(E-28), E.G.(E-28) ve F.O.N.M.I.A’nın (E-25) yapılan ileri sorgulamasında, araç sürücüleri C.K.(E-28) ve S.C.R.(E-30) ile kendilerini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçirmeleri için gizli ittifak kurarak anlaştıkları ve onlara 1300 Euro ile 300 ABD Doları verdikleri tespit edilmişti.

Yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu şahısların yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçebilmeleri için ittifak kuran ve bağlantıyı sağladığı tespit edilen A.K. (E-31) dün Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandı.

- Gazimağusa’da kasti hasar ve rahatsızlık

Gazimağusa’da, dün, trafik nedeniyle yaşadıkları tartışma sırasında G.A’nın (K-23) kullanımındaki aracın ön camına yumruk atan ve aracın sol dikiz aynasını kıran Y.P. (E-25) tutuklandı.

- KKTC'de kaçak kalan kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

- Tehditle belge imzalatmaktan iki tutuklu

Gazimağusa’da salı günü M.A(E-35), İ.M.(E-42) ile birlikte eski ortağı olan G.K'yi (E-46) tehdit ederek şirket hisseleri, araç ve ev devir formlarını imzalamasını sağladı. Böylelikle M.A ile G.K'nin hissedarı olduğu iki şirketin hisseleri ile G.K. adına kayıtlı araç ile İskele’de bulunan evin M.A'nın adına geçmesi sağlandı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, M.A. ve İ.M. tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.