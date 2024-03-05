Girne’de dün sabah, taksi ücreti nedeniyle çıkan tartışmada, bir taksi şoförü, yolcuyu darp etti.

Polis Basın Bülteni’ne göre B.K. (E-34) ile B.K.’nin kullanımındaki taksi araçta yolu olarak bulunan K.K.(E-39) arasında tartışma çıktı. B.K., K.K.’yi itip yere düşürdükten sonra boğazına ve göğsüne vurarak darp etti ve cep telefonunu kırdı. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

-Misafir olduğu evde aniden rahatsızlanan Balcı, vefat etti

Mehmet Ali Balcı (E-64) Derince’de dün 13.30 sıralarında, misafir olarak bulunduğu bir evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Gazimağusa ve İskele’de yaşanan hırsızlık soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

Gazimağusa ve İskele bölgelerinde 9 Şubat- 3 Mart 2024 tarihleri arasında meydana gelen bina, dükkân ve ev açma meseleleriyle ilgili soruşturmada, meselelerde zanlı görülen Y.U.(E-32) tutuklandı.

Yapılan sorgulamada ilgili kişinin toplam 27 bin dolar, 15 bin 50 TL nakit parayı; 5 çeyrek altını; muhtelif markalarda toplam 147 paket sigarayı; kimlik kartları ve sürüş ehliyetini çaldığı tespit edildi.

-Zahra Sokak kavgasında yeni tutukluluk

Lefkoşa’da 22 Şubat’ta Zahra ve Tanzimat Sokak'ta yaşanan kavgayla ilgili soruşturmada aranan M.A.H.(E-29) tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

-İkamet izinsiz kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda ikamet izinsiz olduğu tespit edilen bir kişi tutukldı.

- Yonca Kavşağı-Ercan ana yolunda kaza

Yonca Kavşağı-Ercan ana yolu üzerinde dün 17.30 sıralarında yaşanan kazada, yönetimindeki ZND 802 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyreden Samet Kaan Kazıcı (E-20) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada aynı istikamette seyreden Ali Nane (E-25) yönetimindeki HK 216 plakalı minibüsün sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ZND 802 plakalı araç, yol ortasındaki beton bariyerlere de çarpıp durdu. HK 216 plakalı minibüs ise çarpmanın etkisiyle sola doğru savrularak yolun solunda bulunan akasya ağaçlarına ve çelik bariyerlere çarpıp durdu.

Kazada yaralanan olmadı. ZND 802 plakalı araç sürücüsü Samet Kaan Kazıcı, mal sahibinden izinsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.