Gönyeli’de faaliyet gösteren bir döviz bürosu içerisinde müşteri olarak bulunan A.Y.A.A.(E-21), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğuna inanılan 1 adet 50’lik ABD Dolarını değişim yapmak için ibraz edip tedavüle sürdü.

Polis basın bültenine göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen H.M.A.H. (E-21) ve A.O.A.F.(E-25) da tutuklandı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Gönyeli’de dün kamuya açık bir yer olan Şehit Hüseyin Amca Caddesi üzerinde, 126 miligram alkollü içki tesiri altında olan U.D.(E-38), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

- Sönmemiş közler yangına neden oldu

Gönyeli’de dün bir apartmanın önünde bulunan iki plastik çöp bidonuna muhtemelen tamamen sönmeden dökülen közlerin alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, her iki çöp bidonu da yanarak kullanılmaz hale geldi.

- KKTC'de ikamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.