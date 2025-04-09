Derinya Kara Geçiş Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan iki kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.15 sıralarında Gazimağusa'da Derinya Kara Geçiş Kapısı'nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda; GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yapan O.K.'nin (E-65) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçaları, D.K.'nin (E-44) üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Gazimağusa - Lefkoşa ana yolu üzerinde, devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı, Demirhan Polis Karakolu'nda görevli bir polis ekibi tarafından, 16 Mart’ta saat 23.45 sıralarında bir araç sürücüsünün tasarrufunda ele geçirilen yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada ise meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan ve aranan R.T.(E-34), tespit edilerek tutuklandı.

-Hırsızlık

Lefkoşa’da Şehit Hüseyin Bora Sokak üzerindeki park alanında, 8 Mart’ta 14.00-22.00 saatleri arasında, park halindeki bir araçta muhafaza edilen bin 712 Amerikan doları ile bin 100 Türk lirası nakit paraların çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen Ş.K.(E-65), dün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı.

-İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket

Gemikonağı’nda B.Y.’nin (E-20) evinde, dün saat 17.40’ta yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi olan 38 adet hap bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.D.(E-22) tutuklandı.

-Kasti hasar

Lefkoşa’da dün saat 12.00 sıralarında, bir sitenin otoparkında park halinde bulunan bir aracın sağ ön camı, K.K.(E-27) tarafından atılan şişe ile kırılarak hasara uğratıldı. K.K. tutuklandı.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam üç kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.