Cihangir’de evinde rahatsızlanarak pazartesi günü yaşamını yitiren 43 yaşındaki Vasfiye Keya’nın ölüm sebebi, “solunum yetmezliği ve kalp krizi” olarak belirlendi.

Öte yandan Lefkoşa’da dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 60 yaşındaki Eralp Yenice’nin ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

-Girne’de hırsızlık

Girne’de pazar günü bir apartmanın giriş kısmında plastik kutu içerisinde muhafaza edilen 3 adet sprey boya, araç kontak anahtarı, balata temizleyicisi ve tamir anahtarı çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen O.L.(E-64) tespit edilerek tutuklandı.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz bulunduğu tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Başıboş ve ruhsatsız köpekler 132 tavuğu telef etti

Lapta’da pazartesi günü A.V.’nin (E-52) ruhsatsız ve başıboş olarak sorumluluğunda bulundurduğu iki köpeğin, bir şahsa ait arazideki tavuk kümesine girerek, 132 tavuğu telef ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.V. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İnşaatta yüksekten düşen iki kişi yaralandı

Esentepe’de yapımı devam eden bir inşaatta çalışan M.A.A. (E-23) ve M.S.I. (E-41) dün iskele üzerinde sıva yaptıkları sırada dengelerini kaybederek, yaklaşık 6 buçuk metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

-Üç ilçede asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis müdürlüklerinin sorumluluk alanı içerisinde dün 20.00-00.00 saatleri arasında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’daki denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 13 kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 445 araç sürücüsü kontrol edildi; 171’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 4’ü aracın ışık kurallarına uymamak olmak üzere toplam 360 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrollerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bin 25 araç sürücüsü kontrol edildi; 96’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 7’si ışık kurallarına uymamak, 2’si koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak olmak üzere toplam 269 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 31 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta yapılan denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 780 araç sürücüsü kontrol edildi; 24’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere 90 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edildi.