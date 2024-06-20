Günün ilk saatlerinde Çayırova-Bafra ana yolunda ve Gazimağusa’da iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Dikkatsizlik sonucu kaza yapan sürücü yaralanırken, alkol etkisinde kaza yapan 22 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.30 sıralarında Çayırova-Bafra ana yolunun 1’inci kilometresinde meydana gelen kazada, NF 804 plakalı salon araç sürücüsü 22 yaşındaki Narin Sevim yaralandı.

Kaza, Sevim’in Bafra’ya doğru seyrettiği sırada Palmiye Restoran önlerinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıkması ve yaklaşık 1 metre derinliğindeki toprak zemine çarpıp iki takla attıktan sonra aracın tekerlekleri üzerinde durmasıyla meydana geldi.

Sevim, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle tedavi ardından gözetim altına alındı.

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada ise 265 miligram alkol tesiri altında olduğu tespit edilen MP 565 plakalı salon araç sürücüsü Çağla Güleryüz (K-22) tutuklandı. Kazada yaralanan olmadı.

Kaza, Güleryüz’ün kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Gloria Jeans Cafe önleride, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan KA 028 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmasıyla meydana geldi.

Polis, her iki kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Lefke’de park halindeki araçta yangın çıktı

Öte yandan Lefke’de İbrahim Paşa Caddesi’nde park halindeki araçta yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 01.30 sıralarında Sheraz Khan’ın kullanımındaki JG 393 plakalı salon araçtaki yangın, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın makine bölümü ile ön kısmı, sağ ve sol ön kapılar, ön göğüs, ön koltuklar ve iç döşemesi yandı.

Soruşturma devam ediyor.

- Ülkede izinsiz ikamet eden 12 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet eden 12 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tespit edilen kişiler tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.