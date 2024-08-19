Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 09.30 sıralarında KKTC’ye giriş yapan Ö.D.B.’ye (E-25) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucunda arama yapıldığı ve tasarrufunda 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Boğazköy’de darp… 3 kişi tutuklandı

Boğazköy’de bir apartman önünde dün saat 18.00 sıralarında gerçekleşen darp olayında 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 114 miligram alkollü içki tesiri altında olan M.D.’nin (E-38), M.Ç.B.(E-29) ile birlikte, kız kardeşleri hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle S.G.(E-67)’ye küfür ettikten sonra, olaya dahil olan A.D.(E-42) ile taraf olup, S.G.’yi darp ettiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu 3 kişinin, olay sırasında müdahale ettiği gerekçesiyle T.G.’yi (E-43) de ayrıca darp ettiği, olaya ilişkin polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

- Düzova’da 4 kişinin karıştığı kavgada taraflar tutuklandı

Düzova’da alkollü şahsın küfür ettiği gerekçesiyle başlayan kavgada 4 kişi tutuklandı

Polisten yapılan açıklamada, dün saat 18.00 sıralarında Hürriyet Sokak’ta meydana gelen olayda, 344 mg alkol tesiri altındaki A.Ç.’nin (E-67) yoldan geçmekte olan E.K.’ye (E-16) küfür ettiği gerekçesiyle E.K’nin, M.K(E-36) ve H.K.(E-41) ile taraf olup, A.Ç. ile birbirlerine vurdukları ve yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri kaydedildi.

Açıklamada, olay esnasında A.Ç.’nin kanunsuz olarak taşıdığı ahşap sopanın da diğer taraftaki 3 şahıs tarafından elinden alındığı belirtildi.

Polis, söz konusu 4 kişinin de tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

- Ruhsatı olmadan yasal limitten küçük balık avlayan şahsa yasal işlem

Karşıyaka’da ruhsatsız olarak yasal limitten küçük balık avladığı tespit edilen şahsa yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00 sıralarında, Y.K.’nin (E-21) ruhsatı olmadığı halde, zıpkın ile yasal limitten küçük olan 4 orfoz balığını avladığı tespit edildi.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

- Lefkoşa’da sigara izmariti kaynaklı yangın çıktı

Lefkoşa’daki bir apartman dairesinde tabladaki sönmemiş sigara izmaritinin kıyafetler üzerine düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangının ev sakini tarafından söndürüldüğü ve itfaiye ekipleri tarafından soğutma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yangında üç kişilik divan, şilte ve muhtelif kıyafetlerin yandığı, çıkan dumandan dolayı bir odanın tavanının islendiği belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.