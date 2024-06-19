EV AÇMA, HIRSIZLIK (GELİŞME) VE KANUNSUZ VE GÜMRÜĞE BEYAN EDİLMEMİŞ MAL TASARRUFU

2024 yılı Haziran ayı içerisinde Safaköy’de meydana gelen Ev Açma ve Hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada, Safaköy’de bulunan üç ayrı apartman dairesinde yapılan arama sonucu; kanunsuz ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 660 adet cep telefonunu ve 30 adet dizüstü bilgisayar ve çok sayıda bilgisayar hoparlörü, Çin menşei muhtelif içecek ve gıda ürününü, toplam 15.845 TL, 3.985 Amerikan Doları, 5.615 Yuan Çin parası, 30.000 Kyat Miyanmar parası ve 72 Ringgit Malezya parası bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen soruşturmada zanlı olarak tespit edilen toplam 17 kişi [H.M.(E-27), S.W.(E-31), T.L.(E-22), Z.X.(E-24), J.W.(E-27), G.J.(E-36), P.Z.(E-22), J.W.(E-35), W.L.(E-25), W.H.(E-32), X.B.(E-27), J.L.(E-22), J.H.(E-55), C.X.(E-37), X.G.(E-36), C.X.(E-38) ve L.X.(E-35)] tutuklanmıştır.

Bahse konu şahısların yapılan muhaceret kontrollerinde ise iki kişinin ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

YARALAMA VE KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA

19.06.2024 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Gazimağusa’da, 2. Selim Caddesi üzerinde, Y.E.K.(E-27), aralarında çıkan tartışma esnasında, M.A.T.(E-21)’yi tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçakla sırtından ve bacağından yaralamıştır.

Olayda yaralanan M.A.T. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Zanlı Y.E.K.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KORKUTMAK MAKSATIYLA BIÇAK TAŞIMAK, SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

19.06.2024 tarihinde, saat 02:50 sıralarında, Haspolat’ta Sanayi Bölgesinde, M.B.(E-28), 257 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada sarhoş bir vaziyette kendi istediği müzik çalmadığı gerekçesiyle tasarrufunda kanunuz olarak bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadı ile gelişi güzel sağa sola sallayıp, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR

16-17.06.2024 tarihleri arasında, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelin kullanımındaki plajda bulunan başka bir işletmeye ait toplam dört adet Jetskilerin motor ve benzin kapakları açılarak içerilerine deniz kumu ile şeker dökülmek ve 2 adet deniz yatağının ise kesici/delici alet ile kesilmek suretiyle kasten hasara uğratılması meselesi ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturmasında, olayda zanlı olarak görülen M.K.(E-37), S.Y.(E-37) ve Y.A.(E-33) 18.06.2024 tarihide tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam eder.







GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

1. 18.06.2024 tarihinde, saat 17:40 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu’nun Haspolat mevkiinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; O.Ş.(E-40)’nin kullanımında bulunan araçta ve akabinde ikametgahında yapılan aramada; GKRY Bölgesinden alınan ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 650 kg sığır ve kuzu eti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 18.06.2024 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Derinya Sınır Kapısı'nda, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; GKRY Bölgesinden KKTC'ye geçiş yapan Y.B.G.(E-56)’nin kullanımında bulunana araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 410 kg donmuş patates cipsi ve 22 kg donmuş tavuk eti tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK, RAHATSIZLIK, UYGUNSUZ TAVIR VE HAREKET

18-19.06.2024 tarihlerinde, Çatalköy’de, 275 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunan M.Ü.(E-46) otele alınmadığı gerekçesiyle, Lapta’da 217 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunan A.T.(E-26) makul mazereti olmadığı halde, Bafra’da Mehmetçik Halk Plajı park alanı içerisinde M.S.A.(E-25) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş bir vaziyette bulunduğu sırada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp uygunsuz tavır ve harekette bulundukları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

TEDBİRSİZLİK VE İHMALKARLIK SONUCU YANGINA SEBEBİYET VERME

19.06.2024 tarihinde, saat 00:50 sıralarında, Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da, A.G.(E-38), apartmanın terasında sönmemiş şekilde bırakmış olduğu mangaldan atılan kıvılcımların teras katında bulunan ve başka bir şahsa ait olup içerisinde muhtelif ev eşyalarının olduğu ahşaptan imal edilmiş ambarı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu ahşap ambar ve içerisinde bulunan 1 adet vantilatör, 1 adet gazlı soba ve muhtelif ev eşyaları yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

18.06.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 18.06.2024 tarihinde, saat 16.45 sıralarında, Lefkoşa’da 2. Selim Caddesi boyunca, Androulla THEODOROU (K-51), 98 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KRS 596 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Ledra Palas trafik ışıklarına geldiğinde trafik ışıklarına riayet etmeden dikkatsiz bir şekilde kırmızı ışıkta geçerek, o esnada sağından Memduh Asaf Sokak boyunca tarafında yeşil ışık yandığı için doğu istikametine doğru seyreden Coşkun GÜREL (E-34) yönetimindeki VM 119 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında KRS 596 plakalı araç sürücüsü Androulla THEODOROU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 18.06.2024 tarihinde, saat 21.35 sıralarında, Güzelyurt'ta Şht. Ahmet Beyaz Sokak üzerinde İsmet TALAŞ (E-34), 158 mlgr alkol tesiri altında, yönetimindeki SN 461 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bir ikametgahın bahçe kapısına çarpıp yoluna devam ederek araç garajının demir ayaklarına ve evin balkon korkuluklarına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 244 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

18.06.2024 tarihinde, ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,363 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 244 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanırken ve 42 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

139’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

38’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

6’sı sigortasız araç kullanmak

1’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve

41’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.