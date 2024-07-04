Limasol’a bağlı Ay.Athanasios bölgesinde meydana gelen olayda 47 yaşındaki bir şahsın, oğullarıyla birlikte, eski eşinin partnerini dövdüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi 47 yaşındaki adamın, 24, 22 ve 19 yaşlarındaki oğullarıyla birlikte, eski eşinin partnerinin evine giderek eşyaları ve bibloları kırdıklarını, ayrıca kırdıkları eşyalarla da eski eşinin 45 yaşındaki partnerine saldırdığını yazdı.

Habere göre saldırı sonucu 45 yaşındaki adam başından yaralandı.

Polis, olayla ilgili olarak baba ve oğullarını tutukladı.

Öte yandan Haravgi gazetesi polisin, elinde tabancayla görünen Suriye asıllı 34 yaşındaki bir kişiyi aradığını yazdı.

Limasol’daki ikamet eden 34 yaşındaki Omar Aldayhe’nin polis tarafından arandığını yazan gazete, Aldayhe’nin elinde bir tabancayla aracından indiğinin görüldüğünü, daha sonra polis tarafından araçta yapılan aramada el yapımı bomba, 29 mermi, 35 gram Hint keneviri ve 1 gram da Hint keneviri reçinesi tespit edildi.

Gazete bir başka haberinde ise Limasol’da geçtiğimiz ay meydana gelen bir kafeteryadaki patlama nedeniyle 3 kişinin tutuklandığını yazdı.

Habere göre olayla ilgili birisi kadın olmak üzere 3 kişi tutuklandı.