KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 03.05.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, ülkeye giriş yapan C.K.(E-46) ve U.K.Ç.(E-51)’nin tasarruflarında bulunan valizlere, Narkotik Dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine polis tarafından valizlerinde yapılan aramada, toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 03.05.2024 tarihinde, Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.O.A.E.M.(E-25), M.Ş.(E-21), A.B.A(E-24), ve A.A.M.S.M.(E-33)’nin kalmakta oldukları iki ayrı ikametgahta yapılan aramalarda, toplam 315,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerlerinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU, YARALAMA, KASTİ HASAR VE MESKUN MAHALDE ATEŞ ETMEK

03.05.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu içerisindeki ofise ait sineklik kapısının R.Z.(E-54) tarafından kasten kırılıp hasara uğratıldığı gerekçesiyle, Ş.Z.(E-59) kanunsuz olarak tasarrufuda bulundurduğu Ö.K.(E-28) adına kayıtlı av tüfeği ile ofis içerisinde ateş açması sonucu, söz konu işyerinde çalışan M.A.K.(E-22)’nın sol göz kapağına saçma isabet ederek yaralanmasına sebep olmuştur. M.A.K. kaldırdıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. R.K., Ş.K. ve Ö.K. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

03.05.2024 tarihinde, 18:30 sıralarıda, Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden E.I.Ş.(K-21)’nin, market içerisinde satışa sunulan toplam 873,18 TL değerindeki muhtelif ürünleri alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

03.05.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

03.05.2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Aydınköy’de İbrahim ŞAHALİ’ye ait narenciye bahçesinin kenarında yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 21 adet narenciye ile 2 adet zeytin ağaçları ve 16 metre uzunluğundaki damlama lastiği yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.





ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 471 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

03.05.2024 tarihinde ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,026 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 471 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 34 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

332’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

39’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

3’ü sigortasız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak ve

61’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.