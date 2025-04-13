Lefkoşa'da iki kişi arasında çıkan tartışmada, arkadaşını ciddi şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğu gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa'da Şht. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, F.Ö.(E-21), aralarında çıkan tartışma neticesinde arkadaşı M.J.(K-20)’nin yüzüne yumruk vurup kafası ile de burnuna kafa atarak ciddi bir şekilde darp edip burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezi içerisinde müşteri olarak bulunan A.A.S.(E-18) ve Y.D. (E-20)’nin cuma günü, toplam değerleri 1396 TL olan 4 adet tişörtü çaldıkları tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

-Gazimağusa’da sarhoş şahıs çevreye rahatsızlık verdi

Gazimağusa’da dün saat 23.45 sıralarında, trafik polisi tarafından kendisine alkol testi yapıldığı gerekçesiyle, F.Y.(E-31), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

194 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen F.Y.(E-31), suç üstü hali gereği tutuklandı. Yapılan ileri soruşturma kapsamında muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı da tespit edildi.