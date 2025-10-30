Ülke genelinde geçen hafta meydana gelen 69 trafik kazasında, 2 kişi yaşamını yitirdi; 25 kişi yaralandı.

Kazalar sonucunda 3 milyon 179 bin 200 TL'lik hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında KKTC'de meydana gelen 69 trafik kazasının 2'si ölümle, 16’sı yaralanmayla ve 51’i hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarının 24’ü süratli araç kullanmak, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 17’si kavşakta durmamak, 8'i yakın takip ve 6'sı da diğer etkenlerden meydana geldi.

Kazaların; 23’ü Girne, 22’si Lefkoşa, 11’i Gazimağusa, 7’si İskele ve 6’sı da Güzelyurt’ta gerçekleşti.

-Trafik denetimlerinde 2 bin 839 sürücüsü rapor edildi

Aynı dönemde, 17 bin 330 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimlerinde 7 sürücü tutuklandı; 304 araç da trafikten men edildi. Rapor edilen sürücü sayısı ise 2 bin 839.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat-905, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları-123, tehlikeli sürüş-18, dikkatsiz sürüş-39, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak-347, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak-8, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak- 97, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak-25, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak-31, trafik levha ve işaretlerine uymamak-206, trafik ışıklarına uymamak-12, muayenesiz araç kullanmak-133, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak-75, yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak-16, özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak-5, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak-46, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak-4, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak-36 ve 836 diğer trafik suçları."