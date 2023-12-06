Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde görevde olduğu sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren 57 yaşındaki Ramazan Beşbaş’ın ölüm sebebi “kalp hastalığı ve kalp krizi” olarak açıklandı.

Lefkoşa’da yaşayan Beşbaş dün görevde olduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Beşbaş’a yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

-Gazimağusa’da iki kişi uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından A.D.(E-27) ve S.K.W.’nin (E-28) evinde yapılan aramada, yaklaşık 19 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 200 euro, 100 ABD doları ve 10 bin 450 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

A.D. ve S.K.W. tutuklandı.

-Çalıştığı iş yerinde evrak sahteleyerek hırsızlık yaptı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette mayıs ve kasım aylarında satış danışmanı olarak çalışan C.Y.’nin (K-40) yaptığı satışlar karşılığında müşterilerden temin ettiği ödemeleri şirket hesabına yatırmayıp, daha önceden tahsil ettiği 59 fatura numarasını kullanıp evrak sahtelemek suretiyle, 38 bin 162,23 TL parayı sahtekarlıkla tasarrufuna geçirip çaldığı tespit edildi.

C.Y. tutuklandı.

-Gazimağusa’da kavga

Gazimağusa’da bugün meydana gelen olayda, aralarında yaşanan tartışma sonucu D.B.(E-23) 259 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada G.K.(E-38) ile kavga ederek, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmak suçundan tutuklandı.

-Gazimağusa’da bir kişi dilencilikten tutuklandı

Gazimağusa’da, 44 yaşındaki M.E. (E-44) dün depremzede olduğu ve paraya ihtiyacı olduğu yönünde şahıslara beyanda bulunduktan sonra, dilenmek suretiyle para temin ettiği tespit edilerek, tutuklandı.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.