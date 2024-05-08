ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

08.05.2024 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Minareliköy’de sakin Süleyman Serkan GEZMEN (E-39), kalmakata olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) ZİRAAT VE TASARRUFU

07.05.2024 tarihinde saat 13:30 sıralarında, Bafra’da ormanlık alan içerisinde, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Ö.Y.(E-36), 4 kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitkilerin bakımını yaptığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır.

Akabinde bahse konu şahsın Bafra’da kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, 4 kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki daha, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve bitki bakımında kullanılan malzemeler tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU VE ŞANS OYUNLARI YASASINA AYKIRI HAREKET

07.05.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, CÖŞ ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.R.(E-28) ve D.B(E-33)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan, uyuşturucu içiminde kullanılan muhtelif malzemeler tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Operasyon kapsamında ayrıca, bahse konu şahısların yetkili makamdan izinsiz ve kanunsuz olarak internet üzerinden bahis ve kumar oynattıkları da tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ve yasadışı kumar mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Y.Y.(E-30), D.W.(E-30), K.L.(E-27), T.D.(E-51) ve J.Z.(E-39) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

1. 07.05.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen R.T (E-39)’nin kullanımındaki ve A.T. (E-36)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 40 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan, muhtelif ebatlarda toplam 44 adet kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.









2. 07.05.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu üzerinde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü T.N.(E-40)’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracında yapılan aramada, tasarrufunda içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

07.05.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda, KKTC’ye giriş yapan Ş.Ö.(K-38)’nün kullanımındaki araçta Polis Ekipleri tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 30 kilogram ağırlığından kuzu eti tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

BİNA AÇMA, HIRSIZLIK, KASTİ HASAR, MÜLKE TECAVÜZ VE KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

07.05.2024 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinin pencere camı kırılarak hasara uğratılıp açılmış ve bina içerisine girildikten sonra, çekmece içerisinde muhaza edilen toplam 8100 Euro, 13.915 ABD Doları ve 7.355 Stg nakit para çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, mesele zanlı olarak görülen O.M.N.(E-26) tutuklanmış olup, yapılan muhaceret kontrolünde ise ayrıca, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

İKAMETGAHTAN HIRSIZLIK VE KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

07.05.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da bir şahsa ait ikametgahta misafir olarak bulunan H.B.(E-18)’nin, ikametgah içerisinde muhaza edilen akıllı kol saati ile traş makinesini çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, yapılan muhaceret kontrolünde ise ayrıca, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

07.05.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İŞLETME KAPATMA SAATİNE UYMAMAK

08 Mayıs 2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir barda Polis Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, söz konusu işletmenin kapatma saatine uyulmayarak faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu bar işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 446 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

07.05.2024 tarihinde ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 2,377 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 518 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 11 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

391’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

41’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

1’i sigortasız araç kullanmak ve

62’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

TRAFİK KAZASI

08.05.2024 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu üzerinde, Özkan TULGA(E-19) yönetimindeki MC 690 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada Ejder Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu muhafaza etmeyip yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mücahit DEMİREL (E-26) yönetimindeki 54 DR 638 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile MC 690 plakalı araçtaki yolcu Ali ALKOÇOĞLU(E-17), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış olup, 54 DR 638 plakalı araç sürücüsü Mücahit DEMİREL yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede alınırken, MC 690 plakalı araç sürücüsü Özkan TULGA ve araçtaki yolcu Ali ALKOÇOĞLU’nun tedavileri ise halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.