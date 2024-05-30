ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 29.05.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Paşaköy’de sakin Kamil BAŞARI (E-68), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 29.05.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde sakin Tahir AKARTÜRK (E-90), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

3. 29.05.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde kalmakta olan turist Selahattin GÜRİŞ (E-71), aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

MEKAN KAPATMA SAATİNE UYMAMAK

30.05.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markette Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, söz konusu marketin mekan kapatma saatine uymayarak halen faaliyette olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

29.05.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KUMARHANEDE BULUNMAK VE BULUNMASINA MÜSAADE ETMEK

30.05.2024 tarihinde, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kumarhanede, Polis Ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi kumarhane içerisinde tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.



İŞ KAZASI

29.05.2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Yeşilırmak’ta yapımı devam etmekte olan bir inşaatın ikinci katında çalışan MD Sohel RANA (E-23), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır. Adı edilen ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ el bileği ile sol ayak topuğunda kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.