



ANİ VE GAYRİ TABİ ÖLÜM

1. 30.06.2024 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Mümin GÜLER (E-65), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 01.07.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Alsancak’ta sakin Carole Ann CAMERON (K-82), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

01.07.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de sakin Berkay YAYLA(E-25), hayatını kaybetti. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR

30.06.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Tuzla’da kalmakta oldukları apartman dairesi içerisinde, H.M.Y.(E-59) eve kız arkadaşını getirdiği gerekçesiyle B.Ö.(E-26) ile tartıştıkları sırada, B.Ö. araya giren N.A.(E-35)’nın yüzüne yumruk vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. B.Ö. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

30.06.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ARAÇ YANGINI

30.06.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Beylerbeyi’nde bir araç park yeri içerisinde park halinde bulunan NL 606 plakalı salon aracın muhtemelen aküsünde meydana gelen kısa devre sonucu, söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın soncu, bahse konu aracın motor kısmındaki plastik ve elektrik aksamları, sol ön farı ile ön kaportası yanarak zarar görürken, oluşan ısıdan dolayı ise aracın ön camı ve göğüs kısmı da zarar görümüştür. Soruşturma devam etmektedir.