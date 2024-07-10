Yeni Boğaziçi’nde bir apartman inşaatında çalışırken ikinci kattan düşerek yaralanan ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınan Narıman Umatov (E-27) dün hayatını kaybetti.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Girne’de 3 Temmuz’da intihara teşebbüs ederek kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alınan Gürol Yardımcı (E-22) dün yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre Küçük Erenköy’de Gencay Gökhun (E-70) dün evinde ölü bulundu. Saat 11.00 sıralarında ölü bulunan Gökhun’un otopsisinde ölüm nedeninin “Kalp Hastalığı, Kronik Akciğer Hastalığı, Kalp Krizi ve Kalp Yetmezliği” olduğu tespit edildi.