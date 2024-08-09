Gönyeli-Yenikent’de Belediye Bulvarı üzerinde boş arazide park halinde bulunan bir karavan çalındı. Meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan şahsın, başka suçları da ortaya çıktı.

Polis basın bültenine göre, karavan hırsızlığı meselesiyle ilgili olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, zanlı G.S. (E-60) dün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı.

G.S’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 103 karton sigara, 7 karton tütün, 1 karton nargile tütünü, 25 karton elektronik sigara tütünü bulunarak emare alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada ise konu şahsın, iki farklı tarihte Akıncılar bölgesinden birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yaptığı tespit edildi.

- İşletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı

Girne’de dün gece bir işletmede yetkili makamlardan gerekli izni olmadığı halde alkollü içki satıldığı, müzik yayın izni olmadığı halde ses yükseltici alet kullanmak suretiyle müzik yayını yapıldığı ve işletmenin kapanma saatine riayet edilmediği tespit edildi. Bahse konu iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı. Söz konusu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Gazimağusa’da hırsızlık

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir markette çalışan G.M.(K-31) önceki gün saat 11.40’da sigara satışından tahsil etmiş olduğu toplam 20 bin TL nakit parayı işletme kasasına koymayıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.