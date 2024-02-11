Polis, dün, saat 12.30 sıralarında, Lefke’de sakin Şükrü Zeybek’in (E-64), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- İkamet izinsiz 6 kişiye yasal işlem

Ülke genelinde polis tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, yasal statüsü olmadığı halde izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Sözkonusu kişiler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- İhmal sonucu yangına sebep oldu, tutuklandı

M.H.Y.’nin (E-21) dün Dörtyol’da bir iş yeri önünde bulunan plastik çöp bidonu içerisine, gerekli emniyet tedbirini almadan sönmemiş kömürleri dökmesinden dolayı çöp bidonu içerisinde yangın meydana geldi.

Yangın sonucu çöp bidonu tamamen yanarken, çöp bidonu yanında park halinde bulunan bir aracın ön tamponu ile bazı plastik aksamları ise ısıdan dolayı zarar gördü.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

-Alkollü sürücü elektrik direğine çarptı, tutuklandı

Yayla'da 23 yaşındaki alkollü içki tesiri altındaki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve bordür taşlarıyla elektrik direğine çarptı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza, gece yarısı, saat 00.30 sıralarında Mehmet Tarihsever'in (E-23), 251 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki CM 858 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkmış ve bordür taşlarıyla elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı.