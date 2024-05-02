Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Antalya’da düzenlenen 15’inci Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’na (EYFOR) katıldı.

Töre, Gazi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) iş birliğinde gerçekleşen, forumun açılışında konuştu.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, eğitim ve öğretimin insan yaşamının her devresinde devam ettiğini ve bunun için de eğitimcilere yeni neslin yetiştirilmesi noktasında önemli görevler düştüğünü söyledi.

Aldanmamak ve aldatmamak için uyanık olmak gerektiğini belirten Töre, bunun için de bireyin eğitimin her alanında kendini geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Töre, devletin teminatı olan çocukların ve gençlerin milli değerler çerçevesinde yetiştirilmesinde hükümetlerin gerekli çalışmalar yapmasının öneminden bahsetti.

Türk gençliğinin küresel ölçekte başarı kazanacak bilgi ve donanıma sahip olduğunun altını çizen Töre, Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’nda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türklerinin adada verdiği mücadeleyi anlatarak, Kıbrıs meselesi ve bölgedeki son gelişmelere değinen Töre, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın sunmuş olduğu barış ve güven ortamı sonrasında Cumhuriyete giden yolun açıldığını kaydetti.

Kıbrıs Türkü'nün mücadele yıllarının ardından bugün bir devlet sahibi olduğuna işaret eden Başkan Töre, KKTC’den asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Federasyonu görüşmenin bir anlamı olmadığının artık çok net görüldüğüne değinen Töre, Kıbrıs’taki tek ve gerçekçi çözümün iki devlete olduğunu ifade etti.