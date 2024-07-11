Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "vahim zarar, kasti hasar, ciddi darp, polisi darp ve görevinden men, korkutmak amacıyla silah taşıma, kanunsuz bıçak taşıma, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket suçlarından tutuklanan Nijeryalı Uche Michael Mekwunye bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Alpaslan Yavuz mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı'da bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda olduğu esnada kendisine apartmanda ne iş olduğunu sorup, orayı terk etmesini isteyen apartman sakini K.V.’nin kaldığı dairenin kapısını tekmelediğini, bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiğini, akabinde elinde bulundurduğu 28 santimlik bıçak ve satırla K.V.’nin üzerine yürüdüğünü, bacağını tekmeleyip sağ ayağının baş parmağına basıp ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının olay yerine giden ve kendisini tutuklamaya çalışan görevli polislere direnip ittirerek “Polisi Darp Görevinden Men” suçunu işleyip kendisini tutuklamaya çalışan polis memuru M.A.’yı ittirerek sağ ön kolunun kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratıp yine bindirildiği RHA 4158 plakalı aracın arka sol bagaj kapısını tekmeleyerek sol kapının dıştan eğip, sol kapının içindeki tahtaların ve menteşelerini de kırarak kasti hasara uğratmıştır. Konu bıçak zanlının belinde ve satır ise konu apartmanın merdiven boşluğunda tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının aktif öğrenci olduğunu ancak daimi adresi ve kalacak yeri olmadığını, serbest kalması halinde yine aynı suçları işleyebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.