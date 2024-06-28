Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da uyuşturucu maddeyle yakalanan Mervan Bolat bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Kermeoğlu mahkemede olguları aktardı. Polis memuru polis, 24 Haziran’da 18.30’da trafikte aracında şüpheli görülen zanlının, polisi fark edip, 13 ayrı pakette 10 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu ve 6 adet tam, bir adet yarım uyuşturucu hapı araçtan attığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, araçtan atılan maddelerin bulunup emare alındığını belirtti. Polis, zanlının uyuşturucuyu aynı gün içimliği için aldığı yönünde beyanda bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyen polis, uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 6 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.