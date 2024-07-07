İskele bölgesinde Altınova ile Ağıllar köyü arasındaki tepelik arazide çıkan yangın, kontrol altına alındığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün 14.15’te, Altınova-Ağıllar köyü arasındaki tepelik arazide çıkan yangın, Polis İtfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri ile bölge halkının iş araçlarıyla karadan, yangın söndürme helikopterinin ise havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

-900 dönüm

Yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 900 dönümlük arazi içinde bulunan kuru otlar, ekinler, maki bitki örtüsü ve muhtelif sayıda çam, harnup ve zeytin ağaçları yanarak zarar gördü.

Yangında soğutma çalışmaları ise sürüyor.