Yayılan yangına helikopterle havadan da müdahale ediliyor

İskele’ye bağlı Ağıllar köyü girişinde bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangına İtfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri müdahale ediyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına bir helikopterle havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ikinci helikopterin yangına müdahale edeceğini belirtti.

Yangın bölgesinde çok sayıda zeytin ve harnup ağacının zarar gördüğü belirtildi.