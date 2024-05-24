Polis Basın Subaylığı, yarın Karaağaç-Alevkayası Yolu’nda tırmanma rallisi yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Tırmanma Şampiyonası 2’nci yarışının 12.00-19.00 saatleri arasında olacağı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen saatler arasında, Karaağaç-Alevkayası Yolu’nun Karaağaç-Esentepe kavşağı ile Alevkayası Piknik Alanı arasında kalan kısmının araç trafiğine kapatılacağı, ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağı kaydedildi.

Sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.