Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıldönümü ve 30 Haziran Polis Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mozolesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Polis Genel Müdürü (PGM) Ali Adalıer ve beraberindeki heyet, saat 09.00’da ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulundu.

Heyet daha sonra sırasıyla Dr. Fazıl Küçük Anıtı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın mozolesine çelenk sundu ve saygı duruşunda bulundu.

Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü ve Polis Günü dolayısıyla Ali Adalıer ile polis mensuplarından oluşan heyet, gün içerisinde devlet ve hükümet yetkililerine de ziyaretlerde bulunacak.

Kutlamalar, saat 20.00’de Polis Genel Müdürlüğü bahçesinde düzenlenecek resepsiyonla tamamlanacak.