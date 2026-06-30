Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yaz tatili öncesi yasama gündemli toplantısını bu sabah 03.40 sıralarında tamamlandı. Genel Kurul toplantısı yaklaşık 14 saat sürdü.

Bugün denetim gündemiyle toplanacak Cumhuriyet Meclisi'nin Gazeteci Sevgül Uludağ’ın cenaze töreni nedeniyle yapılmayacağı açıklandı. Yaz tatiline giren Meclis'in bir sonraki birleşimi 1 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da olacak.

-Barçın

Genel Kurul'un bugünkü oturumunda Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı da ele alındı. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunun okunmasının ardından CTP Milletvekili Devrim Barçın söz aldı.

Barçın bu yasadaki oy doğrultularının olumsuz olduğunu belirterek, nedenlerini aktardı.

Kamuda istihdama 46 yaş sınırı getirildiğini kaydeden Barçın, bu düzenlemenin yalnızca bu yasaya konmasının eşitsizlik doğuracağını söyledi.

Barçın’ın konuşmasının ardından Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

- Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Genel Kurul'da daha sonra Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı. Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporunun okunmasının ardından İçişleri Bakanı Dursun Oğuz söz aldı.

-Oğuz

Oğuz, bu yasayla kamudan belediye başkanlığına geçenlerin emeklilik haklarını düzenlendiğini belirtti. Dursun Oğuz, elzem olan bu düzenlemeyle belediye başkanlarının kamudan elde ettiği hakların korunacağını kaydetti.

Oğuz'un konuşmasının ardından Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşüldü. Tasarının ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesi yeni yasama yılına bırakıldı.

-Yayın Yüksek Kurulu üyeleri belirlendi

Genel Kurul'da Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi'nin, Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ele alınarak oy birliğiyle onaylandı.

Buna göre Yayın Yüksek Kurulu’nun üyeleri Hüseyin Gürlek, Salih Can Doratlı, Oğuz Karakartal, Neriman Saygılı, Erkan Sökmez, Direnç Civa Akgün, Hüseyin Gürşan ve İbrahim Özejder olarak belirlendi.

-Ek sunuşlar

Genel Kurul'da daha sonra Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı, Finansal İşlemler Vergisi Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sivil Havacılık Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmelerinin yapılmasına ilişkin tezkereler kabul edildi.

Sonrasında ise Genel Kurul'a Sayıştay Komitesi'nin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2024 – 30 Haziran 2025 Mali Yılına İlişkin Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu sunuldu.

- Sağlık Hizmetleri Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasa Tasarısı

Sağlık Hizmetleri Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasa Tasarısı’nın raporunun okunmasının ardından CTP Milletvekili Filiz Besim söz aldı.

-Besim

Yılan hikayesine dönen yasanın iki yıl önce komite gündemine geldiğini, CTP'nin de buna ciddi destek verdiğini belirten Besim, tasarının nisan ayında oy birliğiyle Genel Kurul gündemine sevk edildiğini anımsattı.

Besim, eksiklikler olduğu gerekçesiyle Başbakan'ın talebiyle tasarının komiteye çekildiğini söyledi.

Başbakanın kendilerine ufak bazı değişiklikler dışında değişiklik yapılmayacağının sözünü verdiğini ancak öyle olmadığını söyleyen Besim, ülkede hekim yetiştirme adına ciddi sıkıntılar olduğunu kaydetti.

Filiz Besim, ülkedeki eğitim kurumlarının uzmanlık eğitimi vermek için yetersiz olduğunu ancak en azından bir merkezi sınav olması gerektiğini ifade etti.

Besim, yapılan eski düzenlemede merkezi sınav olduğunu ve buna onay verdiklerini hatırlattı.

YÖDAK’ın haddini aşarak bazı üniversitelere uzmanlık eğitimi verme yetkisi verdiğini söyleyen Besim, bunun şakaya gelebilecek işler olmadığını, ciddi sınavlar ciddi denetimler yapılarak bu yetkilerin verilmesi gerektiğini vurguladı. Besim, şu anda KKTC’de 8 tane YÖDAK izinli tıp fakültesi olduğunu ve bunların 5’inin YÖK izinli olduğunu aktardı.

Besim, bu ülkede tıp ve diş hekimliğinde bir düzenleme yapılacaksa ancak Tabipler Birliği’nin onayı ile olması gerektiğini vurguladı.

Bu yasaya Tabipler Birliği’nin ve diğer tabip birliklerinin karşı çıktığını belirten Besim, binasına siyah bayrak asan Tabipler Birliği’nin tarihte ilk defa Tıp Bayramı'na Sağlık Bakanı'nı davet etmediğini hatırlattı.

Besim, CTP’nin paydaşları dışlamadan bu yasayı yapma konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin kurulacağını belirten Besim, bu daire altında yürütülecek hizmetlerden bahsetti.

Besim, 112 Ambulans, organ nakli ile ilgili mevzuat, sağlıkta otomasyon gibi konuların bu dairenin kontrolünde olacağını aktardı.

-Birinci

Tasarı hakkında söz alan CTP Milletvekili Ceyhun Birinci de, geçmesi için geç kalındığı için tasarıya olumlu oy verdiklerini kaydetti.

Birinci, tasarının, laboratuvarların ve sağlık kuruluşlarının ruhsatlanması, 112 Acil Sağlık ve Ambulans Hizmetleri, kan bileşenlerinin işlenmesi, kalite standartlarının belirlenmesi gibi çok önemli konular içerdiğini belirtti.

Birinci, tıp alanındaki eğitimin 10 yıldan uzun süreyi kapsadığını hatırlatarak, donanımlı doktorların yetiştirilmesi için bu eğitimin kaliteli ve bilimsel kurallara uygun olmasının önemine dikkat çekti.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık kurulu ile ülkede uzmanlık eğitiminin nasıl verileceği yönünde maddelerin daha sonra yasadan çıkarıldığını belirten Birinci, bu maddelerin geri çekilme sebebinin “belli odaklardan gelen istekler” olduğunu savundu.

Hükümet tarafından ülkede tam zamanlı uzmanlık eğitimi verilmesi ve sınavın üniversite tarafından yapılmasına verdikleri tepkilerin nedenlerini açıklayan Birinci, ülkedeki tıp fakültelerinin eğitiminin, altyapısının, hangi kriterlere göre izin verildiğinin denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Birinci “Sağlıkta devrim yapmak bunlara göz yummak’ demek değildir. Sadece yeni hastane açmak, modern cihazlar almak yetmiyor. Ancak donanımlı, iyi eğitimli sağlık çalışanlarının o hastanelerde olmasıyla kaliteli sağlık hizmeti verilebilir.” dedi.

Rant sağlamak amacıyla halkın sağlığının tehlikeye atılamayacağını söyleyen Birinci, yanlış teşhisten kaynaklı yaşanan komplikasyonlara ve ölüm vakalarına işaret ederek, “Bunların sayısını artırma hakkımız yoktur.” dedi.

Bugün hastalara yansıyan iyileştirici bir sağlık hizmetinin olmadığını savunan Birinci, sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntıların nüfusu bilmemekle de ilgili olduğunu söyledi. Ceyhun Birinci, Girne Devlet Hastanesi’nin en yakın zamanda açılması temennisinde bulundu.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nın Meclis'te 2023'te görüşülmeye başlandığını söyledi.

Rogers, bu tasarının öneminin sağlık alanında birçok konuyu Sağlık Hizmetleri Dairesi çatısı altında toplaması ve yasal zemini olmayan tıpta uzmanlık hizmetlerini düzenlemesi olduğunu vurguladı.

Tıpta uzmanlık eğitimi konusunda ülkenin “denetimsizlik ve başıboşluk” içinde olduğunu savunan Rogers, tasarının görüşüldüğü süre boyunca sekiz olan uzman öğrencisi sayısının 38’e çıktığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nda doktorların sayıca fazla olduğunu belirten Rogers, bu bakanların durumun ciddiyetinin farkında olmalarına rağmen görmezden geldiğini savundu.

Rogers, hükümetin “yapılmayanı yaptık” açıklamasını eleştirerek, “Evet, yapılmayanı yaptık. Bu ülkede tıpta uzmanlık vermeye başladık. Kimse de denetlemedi.” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın asli görevinin halkın sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Jale Refik Rogers, kaç tane hastane açıldığının önemli olmadığını, önemli olanın hastanedeki cihazları kullanacak sağlık personeli olduğunu söyledi.

Yasanın oy birliğiyle geçmesinin bazı alanlarda eksikliklerin tamamlanması için gereklilik olduğunu ifade eden Rogers, ancak yasada büyük boşluk olduğunun net olduğunu ve sağlığı tehlikeye attığını savundu.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, milletvekillerinin eleştirilerine tepki göstererek, Genel Kurul salonunda “bir tiyatro oynandığını” söyledi.

“Tabipler Birliğiyle kuyuya inen Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Tabipler Birliği’ni bırakarak kuyudan çıktığını” söyleyen Dinçyürek, “komiteden yasanın oy birliğiyle geçmesiyle kuyudan feryatların yükseldiğini” kaydetti.

Dinçyürek, merkezi sınava yönelik komitede yapılan eleştirileri hatırlatarak, bu eleştiriler ışığında çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Hakan Dinçyürek, daha önce geçirilen yasalarda yapılan birçok değişiklik olduğunu da hatırlattı.

Yüze yakın ülkede merkezi sınavın olmadığını belirten Dinçyürek, bunun yanında muhalefet vekillerinin komiteye geri çekilmesini istediği tasarıda “ciddi denetim” olduğunu belirtti.

“Halkı kandırmaya hakkınız yok.” diyen Dinçyürek, eleştiri yapan vekillerinin birkaç gün önce TUDUK’un yasadan çıkarılmasına komitede olumlu oy verdiğini, şimdi ise “timsah gözyaşı döktüğünü” söyledi.

2016’da geçirilen yasayla KKTC’den mezun olan hekimlerin otomatik olarak hiçbir yetkinliği sorgulanmadan birliğe üye olmasının sağlandığını, o dönemin Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim tarafından bunun kabul edildiğini belirten Dinçyürek, “Şimdiyse insanların hayatını tehlikeye attığımızı söylüyorsunuz.” dedi.

“Hangi güç odakları CTP’nin düğmesine bastı?” sorusunu yönelten Dinçyürek, CTP’nin bu nedenle yasanın geri çekilmesi için ısrarcı olduğunu savundu.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Dinçyürek’in iddialarına tepki gösterdi.

Hiçbir ülkede uzmanlık eğitiminin tabipler birliği tarafından belirlenmediğini savunan Dinçyürek, Türkiye’de bu konuda yetkin olan TUK’un Sağlık Bakanlığı altında çalışan bir kurum olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, “Kıbrıs Türk Tabipler Birliği diplomaların yetkinliği sorgulama hakkına sahip değildir" diyerek, Tabipler Birliği'nin bazı Yönetim Kurulu üyelerinin de diplomalarının merkezi sınavla alınmadığını ifade etti.

Dinçyürek, 280 vatandaşın tıpta uzmanlık yaptığını kaydederek, hangi hakla bu öğrencilerin bu ülkede hekimlik yapmalarına engel olunacağını sordu.

Yasanın ülkenin ihtiyacı olan, çok önemli bir yasa olduğunu belirten Dinçyürek, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu’nun çok iyi şekilde tasarlandığını ifade etti.

Dinçyürek, gailelerinin bu ülkenin sağlığına çağ ağlatmak olduğunu belirtti.

-Besim

Tasarı üzerine ikinci kez söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim, CTP’nin tüm sivil toplumlarına saygı duyarak onlarla birlikte yürüdüğünü kaydetti.

Tıpta uzmanlık sınavını TUS’un yapmasını öneren Besim, en kısa sürede uzmanlıkla ilgili bir yasa çalışması yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Sağlık Hizmetleri Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasa Tasarısı oy birliği ile kabul edildi.

- Finansal İşlemler Vergisi Yasa Tasarısı

Meclis’te Finansal İşlemler Vergisi Yasa Tasarısı da ele alındı. İlk olarak Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu okundu. Tasarı 25 kabul, 8 retle oy çokluğuyla kabul edildi.

- Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin raporunun okunmasından sonra tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

- Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin raporu da okundu. Ardından Tasarı, 26 kabul 6 retle oy çokluğuyla kabul edildi.

- Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Meclis Genel Kurulu, Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin raporunun okunmasıyla devam etti. Tasarı, 26 kabul ve 5 retle oy çokluğuyla kabul edildi.

- Sivil Havacılık Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Ardından Sivil Havacılık Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin raporu okundu. CTP Milletvekili Filiz Besim tasarı üzerine söz aldı.

-Besim

Değişiklikle müdür atama kriterlerinin değiştirildiğini ve İngilizce bilme kriterlerinin düşürüldüğünü savunan Besim, bunu “adamına göre yasa yapma” örneği olarak gösterdi.

Sivil Havacılık Müdürü’nün çok iyi İngilizce bilmesi gerektiğini vurgulayan Besim, kamu görevlilerinin niteliklerinin düşürülmesini eleştirdi.

Sivil Havacılık gibi bir kurumda daha üç yıl önce aranan nitelikler düzenlenmişken o kriterin değiştirilmesini eleştiren Besim, yasaların insanlara ve kurumlara göre düzenlenemeyeceğini söyledi.

Besim’in konuşmasının ardından Sivil Havacılık Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasası, oy çokluğuyla kabul edildi.

-Kıbrıs Türk Polisini Güçlendirme Yasa Tasarısı

Sonrasında ek sunuşlar yapıldı.

Bu çerçevede, Kıbrıs Türk Polisini Güçlendirme Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul'un bugünkü gündemine alınması ve Kıbrıs Türk Polisin Güçlendirme Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Tasarıya ilişkin Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin raporu okundu. Tasarı üzerine CTP Milletvekili Erkut Şahali söz aldı.

-Şahali

Erkut Şahali yasanın “devletin ayıbı olarak kayıtlara geçeceğini” söyledi.

Polisin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda devletin yetersiz ve isteksiz davrandığını savunan Şahali, polisin yeni gelir kapıları yaratarak ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekanizma oluşturduğunu belirtti.

Şahali'nin konuşmasının ardından Kıbrıs Türk Polisini Güçlendirme Yasa Tasarısı 30 kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

-Seçimler ve oylaması yapılacak işler…

Ardından dört tasarının üçüncü görüşmesi ve bir raporun okunmasına geçildi.

Bu çerçevede ilk olarak Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapıldı. Tasarı, oy birliği ile kabul edildi.

Alaniçi Köyünde Bulunan Parsel 105 (120/25) Müslüman Mezarlığı İçinden Geçen Muratağa Şehitliğine Giden Yolun İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de yapıldı ve tasarı oy birliği ile kabul edildi.

Sonrasında Haspolat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 'Sevgi Çocuk Köyü' Kullanımı Amacıyla Kiralı Emlakin İçinden Geçen Kamu Yolunun Yol Güzergahı Düzeltme İşlemi Talebi ile İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapıldı. Tasarı, oy birliği ile kabul edildi.

Alayköy'de Evkaf Yüksek Meclisi Adına Kayıtlı A18 Koçan No'lu Köy İçinde Blok A Eski Parsel 23 Yeni Ada 106/3 Parsel Tapu Referanslı Emlakin Batı Hududundan (5.58 M Genişliğinde Tkr.18 Ayak) A Kısmı 36,58 M2 Alanında Kamu Yolu Yapılması Şartıyla Verilmesi Karşılığında Blok A Eski Parsel 24 Yeni Ada 106/ 19 Parsel No'lu Emlakin Kuzey Hududu Boyunca B Kısmı 36,58 M2 Eşit Alanındaki Emlaki Evkaf Yüksek Meclisi Adına A18 Koçanına Birleştirilmesinden Oluşacak İstibdal İşleminin Onayalanmasına İlişkin Karar Tasarısı da oy çokluğula ile kabul edildi.

Sonrasında öneri sahipleri adına UBP Milletvekili Sunat Atun olan ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliği ile kabul edildi.

Öneri sahibi Sunat Atun olan ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Kamu Çalışanlarının ve Diğer Ödeneklerini Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere de oy birliği ile kabul edildi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Usul hakkında söz hakkı talep ediyorum.” diyerek kürsüye çıktı.

Bugün sıra dışı bir mesai günü olduğunu belirten Şahali, kahırlarını çektiği için Meclis çalışanlarına teşekkür etti.

Meclis'in yeni yasama döneminde yapması gereken mesaiyi gününde ve gerektiği gibi yapmasını dileyen Şahali, bugün geçen toplam 24 yasanın 4 aylık mesaiye eş olduğunu belirtti.

-Atun

UBP Milletvekili Sunat Atun da söz alarak, bugün geçen yasa tasarılarının önemli bölümünün kapsamlı yasalar olduğunu söyledi.

Meclis çalışanlarına teşekkür eden Atun, devlet yönetmenin böyle bir şey olduğunu kaydetti.

- Prof. Dr. Murat Tezel YÖDAK üyeliğine seçildi

Meclis’te son olarak Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurusunun Değerlendirilmesine ilişkin Raporu okundu ve kabul edildi ve YÖDAK Üye seçimine geçildi.

Tek aday olan Prof. Dr. Murat Tezel için kapalı oylama yapıldı. Prof. Dr. Murat Tezel, 27 kabul, 3 ret ve 2 çekimser oyla YÖDAK üyeliğine seçildi.

Meclis Genel Kurulu, bugünkü çalışmasını tamamladı. Araştırmacı Gazeteci Sevgül Uludağ’ın cenazesi nedeniyle Meclis Genel Kurulu yarın toplanmayacak.

Yaz tatiline giren Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 1 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.