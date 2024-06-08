İskele’de kundaklama… 1 tutuklu

İskele'de kundaklama sonucu çıkan yangında, iki klima iç ünitesi, dört koltuk, dört kumaş perde, bir foto aydınlatma cihazı, iki elektrik fişi, bir uzatma kablosu, çeşitli ebatlarda ve miktarda dekorasyon malzemeleri tamamen yandı, iki pencere camı ise ısıdan çatlayarak hasar gördü.

Polis açıklamasına göre, 6-7 Haziran 22.33-02.12 saatleri arasında, İskele’de “Irın Holding” danışmanlık ofisinde meydana gelen yangın konusunda yürütülen iler soruşturmada, adı geçen iş yerinin işletmecisiyle sorun yaşayan O.M.'nin (E-43) söz konusu binaya girerek iş yerindeki eşyaları ateşe verdiği tespit edildi. O.M. tutuklandı.

-Haspolat’ta uyuşturucu…bir kişi tutuklandı

Haspolat'ta dün 19.45'te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, C.P.O’nun (E-39) kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahsın Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada ise, yaklaşık 21 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucuyla, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 100 TL nakit para bulundu. C.P.O tutuklandı.

-Akıncılar’da hayvan hırsızlığı…

Akıncılar’da Margo Çiftliği Mevkiinde bulunan Yusuf Parıldak’a ait ağıldan dün gece saat 23.45'te sayısı henüz tespit edilemeyen kuzu ve kamera kayıt cihazı çalındı.

Alınan şikâyet üzerine polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, meselede zanlı görülen K.Ö (E-19) ve A.G (E-18) kullanımlarındaki araçla tespit edilerek tutuklandı.

Polis açıklamasında, zanlıların kaçmaya çalışırken, çaldıkları kuzuları araçtan attıkları, kuzuların tespit edilemediği belirtildi.

-Elektronik sigara kaçakçılığı…

Gönyeli’de Rahat Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, O.Ş’nin (E-19) aracında yapılan aramada, KKTC’ye ithali yasak muhtelif marka ve modellerde 24 elektronik sigara ele geçirildi.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

-Polisi darp eden şahıs tutuklandı

İskele’de, dün akşam saat 01.30'da B.B.F. (E-34) trafik ekipleri tarafından kontrol yapılırken polisten kaçmaya çalıştı.

Yapılan alkol testinde 100 miligram alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü, daha sonra kendisinden sürüş ehliyetini ibraz etmesini isteyen görevli iki polis memuruna tekme atıp, yumruk vurarak darp etti.

Polis açıklamasında, yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaratan B.B.F’nin tutuklandığı kaydedildi.

-İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün gece polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Tutuklananlar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.