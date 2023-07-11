Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitimlerini tamamlayan 111 polis ile 37 itfaiye aday adayı toplam 148 personel yarın düzenlenecek “Yemin ve Mezuniyet Töreni” ile Polis Teşkilatı kadrosuna dâhil olacak.

Polisin açıklamasına göre, yarın Lefkoşa Atatük Spor Salonunda yapılacak tören saat 11.00’de başlayacak. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayacak tören, öğrencilerin yemin etmesinin ardından, dönem adına kurs birincisinin konuşması, kurs birincileri tarafından yaş kütüğüne plaket çakılması, dereceye giren öğrencilerle diğer öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından Polis Okulu Müdürü ve protokol konuşmalarıyla sona erecek.