Polis Genel Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Müdürlüğü eğitmenleri, Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitimlerini gören polis ve itfaiye aday adaylarına deprem eğitimi verdi.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, öğrenciler deprem öncesinde, olası bir deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konularında bilgilendirildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere hitap eden Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa, “Bir polis mensubu olarak deprem konusunda öncelikle birey olarak kendimizi, sonrasında ailemizi ve halkımızı koruma adına deprem anında nelerin yapılıp, nelerin yapılmaması gerektiği konusunda bilinçlenmek önemli” dedi.

Teorik eğitimin ardından öğrencilere okul içerisindeki çeşitli mekanlarda olası deprem anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda uygulamalı eğitim verildi.