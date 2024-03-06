Polis Okulunda görevli personel ile temel eğitimlerini gören polis aday adayları thalasseamia hastalarının ramazan ayında artan kan ihtiyacına katkı amacıyla kan bağışında bulundu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Polis Okulu Müdürlüğünde düzenlenen kan bağış kampanyası öncesinde Kuzey Kıbrıs Thalasseamia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevlerli, Kan Bağışının Thalasseamia Hastaları İçin Önemi”; Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası Sorumlusu Funda Elagöz ile Kan Bankası görevlisi Buğra Erol Sadrazam da “Kan Vermenin Önemi, Kimler Kan Verebilir ve Kan Vermede Dikkat Edilecek Hususlar” konularında sunum yaptı.

Sunumların ardından Polis Okulu Müdürü Kaan Resa Saçar Elagöz, Sadrazam ve Beşevlerli’ye, katkılarından dolayı plaket takdim etti. Beşevlerli de Polis Okulu Müdürlüğü personeli ve öğrencilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek Polis Okulu Müdürü Kaan Reşa Saçar Alagöz'e belge takdim etti.

Sunumların ardından, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası personeli tarafından kan alma işlemine geçildi.

(ÖZ/FEZ) Fotoğraflı