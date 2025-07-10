Güney Lefkoşa’da görev yapan bir polis memurunun, eski partnerinin şikayetleri ardından tutuklanarak göz altına alındığı kaydedildi.

Polis memuru aleyhinde; şiddet, tehdit ve taciz eder şekilde takiple ilgili şikayetler bulunduğunu yazan Haravgi gazetesi, Rum Polisi Genel Müdürünün talimatları ardından söz konusu polisin açığa alındığını ekledi.

Alithia ise haberinde, aleyhindeki diğer iki şikâyetten ötürü geçen ocak ayından bu yana açığa alınan söz konusu polis memurunun, aleyhindeki yeni şikayetlerden ötürü yeniden açığa alındığını yazdı.

Haberde, söz konusu polisin yargı sürecine müdahale etmeye çalıştığı da kaydedildi.