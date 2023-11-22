Çocuk mahkumlar, çocuk hapishanesi yapılana kadar Merkezî Cezaevi’nde tutulacak

Rum Polisi Narkotik Şube altındaki İstihbarat Dairesi’nin, İstihbarat Teşkilatı (KİP) iş birliğinde, örgütlü suçlardan holiganlığa kadar geniş yelpazedeki konularla ilgilenebilmek için bugün bağlı olduğu Narkotik Şube’den ayrılacağı bildirildi.

Fileleftheros, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi-Prokopiu’nun dün bakanlık bütçesinin görüşüldüğü meclis komitesinde verdiği bilgileri aktardı.

Gazeteye göre Polis İstihbarat Dairesi artık cürümleri önleme ve yalnız narkotikle değil suç örgütleri, sahadaki şiddet, taraftar örgütleri ve örgütlü suça milyonlarca euroluk finans sağlayan kaçak av ile ilgili istihbarat toplayacak.

Prokopiu, artık sırtlarını, devlet istihbarat birimi olarak farklı bir rol oynamakta olan KİP’e dayayamayacaklarını, yukarıda sayılanların 2024’te organsal açıdan bağımsız hale gelecek Polis İstihbarat Dairesi altında toplanacağını söyledi.

Prokopi, Güney Kıbrıs’taki yeraltı dünyasının, kimlerden oluştuğu ve nerelerde faaliyet gösterdiğini gösteren haritasının çıkarıldığını kaydetti.

Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı, cezaevinde ve diğer birimlerde uygulanacak “anti-drone” sisteminin 2024 başında teslim alınacağını da açıkladı.

Gazete, Bakanlığın 2024’te hayata geçirmeyi planladığı üç önemli projesinin 2024 bütçesinden çıkarıldığını yazdı. Bunların devlet arşivi için yeni bina inşaatı, Solya’ya helikopter pisti inşaatı ve Mennoya’da inşa edilmesi planlanan koruma altındaki itirafçıların barındırılacağı bina inşaatı olduğunu kaydetti.

Aynı gazete hapis cezasına çarptırılan çocukların Merkezî Cezaevi dışında bir alanda tutulması düşünülürken, (çocuk hapishanesi için) uygun bir yer bulunana kadar Merkezî Cezaevi’nde tutulmasına karar verildiğini yazdı.

Habere göre çocuk yaştaki suçluların cezaevinde tutulabilmesi için yasada değişiklik yapılacağını belirten Prokopiu, 2024’te çocuk hapishanesi inşası için ihaleye çıkmayı hedeflediklerini, Hukuk Dairesi'nin halen hazırlamaya başladığı yasa değişikliğinin uygulama süresinin, çocuk hapishanesi tamamlanana kadar olacağını söyledi.

Prokopiu, bu süre içerisinde hapiste tutulması gereken çocuk olursa, hapisteki çocuğun yetişkinler ile teması olmaması için gerekli önlemleri alacaklarını da söyledi.