Rum polisinin şikayet edilebildiği “Polise Yönelik Şikayetler ve İddialar Dairesi’ne” polis üyeleri hakkında yalan beyanda bulunanlara, hapis ve para cezası verilmesi öngörülüyor.

Politis gazetesi, polis mensupları hakkında “Polise Yönelik Şikayet ve İddialar Dairesi’ne” yalan beyanda bulunan kişilere para ve hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısının mecliste onaylanarak yürürlüğe girdiğini yazdı.

Gazete, polis hakkında söz konusu daireye yapılan 1100 şikayet başvurusunun neredeyse yarısının asılsız olduğunun tespit edildiğini belirterek, asılsız şikayet ve ihbarda bulunanlara artık bir yılı geçmeyecek hapis cezası ve/veya 2 bin Euro para cezası verilebileceğini vurguladı.