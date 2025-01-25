Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.D.S.’nin (E-23) ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Demirhan’da hırsızlık

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette müşteri olarak bulunan kimliği meçhul bir şahıs market içerisinde satışa sunulan göz serumunu alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.G. (K-41) tespit edilerek tutuklandı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da da, İsmet İnönü Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir mağazada, müşteri olarak bulunan kimliği meçhul bir şahıs işletme içerisinde satışa sunulan elektronik sigarayı alıp, kasada ödeme yapmadan mağaza dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Z. (E-57) tespit edilerek tutuklandı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da kasti hasar

Lefkoşa’da önceki gün İkinci Selim Caddesi’nde faaliyet gösteren bir kafe önünde, kimliği meçhul bir şahıs araç park yerine aracını park etmekte zorlandığı gerekçesiyle, yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait aracın sol arka ve ön kısmı ile motor kaputunu, muhtemelen sert bir cisimle kasten çizerek, hasara uğrattı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.B. (E-69) tespit edilerek tutuklandı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da kasti hasar ve darp

Lefkoşa’da önceki gün Girne Caddesi üzerinde, iş yerinin önünde scooter ile beklediği gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu A.Ü. (E-32), K.G.’nin (E-56) kullandığı elektrikli scooteri kasten iterek yere devrilip hasara uğramasına ve K.G.’nin de yere düşmesine sebep oldu.

Konu şahsı darp ettiği olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.Ü. tespit edilerek tutuklandı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Paşaköy’de ciddi darp

Paşaköy’de dün ağıllar bölgesinde, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle mevcut olan sorun gerekçesiyle, H.K. (E-48) kullanımındaki aracı kasten T.Ö.’nün (E-35) üzerine doğru sürüp, ayaklarına çarptı ve ciddi şekilde darp etti. Yürütülen ileri soruşturmada, H.K. tespit edilerek tutuklandı ve aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa ve Karaoğlanoğlu’nda rahatsızlık

Gazimağusa ve Karaoğlanoğlu’nda, kamuya açık yerlerde, F.Ö. (E-26) ve İ.A. (E-43) alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiler. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.