Gazimağusa’da gece yarısından sonra meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü park halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü ve ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, DAÜ kampüsündeki hastane yolunda saat 01.00 sıralarında Seren Pekgüzel (K-28), 253 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UD 529 plakalı araçla güney istikametine seyrettiği sırada Egem Market önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağında park halinde bulunan RA 642 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. UD 529 plakalı araç sürücüsü Seren Pekgüzel, alkollü içki tesiri altında ve sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

-Gönyeli’deki kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Gönyeli’de dün saat 17.30 sıralarında Rahat Sokak'ta Ece Günser Borucu (K-49), yönetimindeki RP 351 plakalı salon araç ile Hatice Tahsin Erören Sokak kavşağına geldiğinde, düz gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa geçti.

Borucu bu sırada aracıyla, Rahat Sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Soner Tekeli (E-39) yönetimindeki VM 782 plakalı motosikletin önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kazada yaralanan Soner Tekeli, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. RP 351 plakalı araç sürücüsü Ece Günser Borucu tutuklandı.