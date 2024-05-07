TC Gençlik ve Spor Bakanlığının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'nda (12-21 Mayıs) yer alacak gençleri belirlediği "2024 Yılı Temsilci Genç" başvuru sonuçları açıklandı.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin Gücü: Gençliği" sloganıyla kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı için Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; 81 il ile KKTC ve Azerbaycan'dan bir erkek ve bir kadın olmak üzere toplam 166 genç, temsilci olarak seçildi.

Temsilci gençler, 18-25 yaş arası ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında okuyan, gençlik çalışmalarına aktif katılım sağlayan, gönüllülük faaliyetlerinde bulunmuş, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerde aktif rol alabilecek kişiler arasından seçildi.

12-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek program kapsamında gençler, milli mücadele tarihinde çok önemli bir yere sahip Samsun, Amasya ve Sivas'ı ziyaret ederek milli mücadele ruhunu yerinde müşahede etme fırsatı bulacak.

Ankara'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılacak gençler, devlet büyüklerince de kabul edilecek.

Başvuru sonuçları ghgm.gsb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

-Bakan Bak: "Binlercesi arasından 166 temsilci genç seçtik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs'ın ülkemizin 81 ilinde coşkuyla kutlanması amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Kutlama programlarımızda temsilci gençlerin belirlenmesine özel önem verdik. 2024 yılında kendi illerini ve ülkelerini temsil etmek üzere başvurularını yapan binlercesi arasından 166 temsilci genç seçtik. Temsilci gençlerimiz, başvuru kriterlerine uygunluk esasıyla yetkinlik, beceri ve aktif katılım deneyimleri göz önüne alınarak, liyakate uygun ve hassas bir değerlendirmeyle belirlendi."