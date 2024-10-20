Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisinde ameliyat sonrasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ali Bozdağlı’nın (E-82) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Bültenine göre, önceki gün meydana gelen olayda, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da hırsızlık

Gazimağusa’da Topçu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ön kısmında, karton toplama kafesi içerisinde muhafaza edilen kartonlar çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.C. (E-36) ve A.Y. (E-50) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da sarhoşluk ve rahatsızlık

Gazimağusa’da dün Z.N. (E-39) 388 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada Konak Sokak üzerinde, N.K.Ö. (E-44), alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) olduğu bir sırada Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servis kapısı önünde ve T.B. (E-30) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) bulunduğu bir sırada Girne’de 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, rahatsızlık yaptılar. Yürütülen soruşturmalar kapsamında bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhîndew yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Boğazköy’de araç yangını

Lefkoşa - Girne ana yolu üzerinde Boğazköy’de, dün seyir halinde bulunan Yusuf Kılınç kullanımındaki PJ 454 plakalı cip araçta motor bölümündeki yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Soruşturma devam ediyor.