ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

31.07.2024 tarihinde, İskele’de deniz içerisinde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Erdoğan ÇAKIR (E-82)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, suda boğulma, solunum ve dolaşım yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE İTHAL VE TASARRUFU

02.08.2024 tarihinde Girne Turizm Limanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, KKTC’ye giriş yapan H.T.Y.(E-20) ile M.C.K.(E-24)’ye narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda, H.T.Y.(E-20)’nin tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında, M.C.K.(E-24)’nin tasarrufunda ise yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

02.08.2024 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülüp durdurulan R.K.(E-30)’nin kullanımındaki ve H.A.(E-32)’nın yolcu olarak bulunduğu 34 MMD 47 plakalı araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, H.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU VE CİDDİ DARP

02.08.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Reşadiye Sokak üzerinde, R.Y. (E-28) kullanımındaki MB 475 plakalı motosikletten düşmesine müteakip kendisini yerden kaldırarak yardım etmek isteyen Y.K.(K-37)’nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp etmiştir. R.Y. motosikletten düştüğü sırada tasarrufunda bulundurduğu bir kağıt parçası yere düşmüştür. Akabinde, Polis Ekipleri tarafından söz konusu kağıt parçasında yapılan kontrolde, içerisinde yaklaşık 2 gram ağrılında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 02.08.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Amir SHAZAD’ın kullanımındaki ST 387 plakalı çöp kamyonunda seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın elektrik tesisatı, hava filtreleri, radyatörü, vinç hortumları ile tesisatı ve benzin hortumları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 02.08.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, İskele’de bir inşaat alanının ön kısmındaki toprak yol içerisinde, Salih ÇAKIRLI’nın kullanımındaki RE 247 plakalı vidanjör araç ile atık su kuyusu temizlendiği sırada, muhtemelen aracın vakum motorlarındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın akü bölümü, elektrik aksamları ve tanker kısmı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

3. 02.08.2024 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde faaliyet gösteren bir restoranın arka kısmında meydana gelen yangın sonucu, muhtelif çöp, moloz ve tahtalar ile büyük çöp konteyneri ve 5 tonluk plastik su deposu yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 02.08.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Tuncay KÜLEKÇİ (E-43) yönetimindeki ST 351 plakalı çekici tır araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Sema Otel önlerine yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu yolun sol şeride geçmiş ve o esnada sol şerit üzerinde aynı istikamete doğru seyreden Yüksel BİLOL (K-24) yönetimindeki LV 087 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpışmanın ardından LV 087 plakalı araç sürücüsü sıkışıklıktan kurtulmak için hızlanıp öne geçtiği sırada, ST 351 plakalı çekici tır araç tekrar sol ön kısmı ile LV 087 plakalı aracın sağ arka kısımlarına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ST 351 plakalı çekici tır araç sürücüsü Tuncay KÜLEKÇİ, sürüş ehliyeti sınıfı dışında ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 03.08.2024 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde, Buğra AKKUŞ (E-22) 90 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VG 119 plakalı solan araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun güney kısmından dışarıya çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan ağaca çarptıktan sonra, tekrar yol içerisine girerek o esnada yolun sağ şeridi içerisinde seyretmekte olan Faruk AŞGIN (E-23) yönetimindeki UA 904 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarpıp takla atarak, yol içerisinde tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. VG 119 plakalı araç sürücüsü Buğra AKKUŞ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 464 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

02.08.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,286 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 464 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklanmış ve 34 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

73’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

61’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

8’i sigortasız araç kullanmak,

4’ü trafik ışıklarına uymamak,

3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

155’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.