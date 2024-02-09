Gaziveren’de bugün yapımı devam eden bir inşatta çalışan MD Ali Hossain Sohag (E-37), inşaat alanında yürüdüğü sırada sekizinci kattan atılan tahta paletin başına düşmesi sonucu ölmesi olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, yürütülen ileri soruşturma kapsamında, S.(E-39), B.R.(E-37), M.A. (E-39), S.I (E-48) ve I.H (E-22) tutuklandı; bahse konu şahıslar çıkarıldıkları Lefke Kaza Mahkemesinde aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındı. Soruşturma sürüyor.

-Küçük’ün ölüm nedeni kalp yetmezliği…

Mevlevi’de kaldığı evde aniden rahatsızlanarak vefat eden Ali Küçük’ün (E-64) ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu açıklandı.

Polis açıklamasında, Küçük’ün doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin kalp yetmezliği sonucu olduğu ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

-İkamet izinsiz 9 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 9 kişi tutuklandı. Polis, tutuklananlar aleyhinde yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

-Kayıp genç bulundu

Daha önce 7 Şubat tarihinden beri kayıp olduğu bildirilen Gönyeli’de sakin Meryem Uyan’ın (K-15) bulunduğu bildirildi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

-Elektrik akımına kapılan şahsın tedavisi sürüyor

Boğazköy’de dün 12.00 sıralarında bir evin bahçesinde garaj yapımı için arkadaşına yardın eden Mehmet Sarsar (E-40) söz konusu evin bahçesi üzerinden geçen elektrik hatlarındaki akıma kapılarak yaralandı.

Sarsar, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.